Байден надеется на потепление в отношениях США и Китая, но обещает ответ на шаги КНР против Тайваня

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на потепление отношений США с Китаем в ближайшем будущем. Однако он подчеркнул, что США и союзники дадут ответ, если Китай предпримет «односторонние шаги» в отношении Тайваня.

«У нас должна быть открытая горячая линия связи. О том, что мы это сделаем, я договорился с председателем Си на конференции на Бали. А потом случилась эта глупость с аэростатом, его сбили, и все изменилось в том, что касается разговоров друг с другом. Я думаю, вы увидите, как очень скоро начнется потепление»,— сказал Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран G7 в Хиросиме (цитата по ТАСС).

Господин Байден добавил, что США и страны G7 продолжат помогать Тайваню поддерживать свою оборону. «Среди большинства наших союзников есть ясное понимание того, что, если Китай предпримет односторонние действия, последует ответ»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Китай считает Тайвань своей территорией, на фоне взаимодействия властей острова с американскими чиновниками и конгрессменами регулярно проводит учения вблизи острова. Остров фактически контролируется частично признанной Китайской Республикой, у которой дипотношения с 13 странами. США в этом списке нет, однако по закону об отношениях с Тайванем 1979 года они обязуются поставлять на остров военную технику, необходимую для самообороны.

Нацразведка США считает, что КНР готовит силовой сценарий воссоединения с Тайванем. Президент Тайваня Цай Инвэнь 20 мая заявила, что вопрос Тайваньского пролива должен быть урегулирован мирным путем, война не вариант.

Олеся Павленко