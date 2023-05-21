Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН и Бреттон-Вудские институты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что институты Бреттон-Вудской системы и Совета Безопасности ООН устарели, так как отражают ситуацию 1945 года. По его мнению, их необходимо реформировать «в соответствии с реалиями сегодняшнего мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Androniki Christodoulou/Pool, Reuters Фото: Androniki Christodoulou/Pool, Reuters

«Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива»,— сказал Антониу Гутерриш журналистам на саммите G7 (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, действующие международные институты на фоне экономических потрясений из-за пандемии коронавируса и военного конфликта России и Украины не смогли выполнить основную функцию глобальной сети безопасности.

«Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские институты. По сути, это вопрос перераспределения власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира»,— сказал он.

Сейчас постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. На фоне российской военной операции на Украине некоторые страны неоднократно призывали исключить Россию из Совбеза ООН. А в Индии призывали включить в состав Совбеза страны Азии и Латинской Америки. В США говорили, что пока не видят такой возможности. Ранее в офисе генсека ООН заявляли, что подобные призывы «не способствуют миру».

Бреттон-Вудские институты созданы по итогам международной конференции, проходившей в июле 1944 года в Бреттон-Вудсе, США. К ним относят Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

Олеся Павленко