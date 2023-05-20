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Коммерсантъ FM
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Следующий саммит G7 примет Италия

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила, что ее страна примет следующий саммит G7 в 2024 году. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Хиросиме, Япония, которая принимает саммит в этом году.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

По словам госпожи Мелони, саммит, вероятно пройдет после середины июня. «Мы выбрали Апулию, потому что она имеет символическое значение: на протяжении веков она служила мостом между Западом и Востоком»,— заявила итальянский премьер (цитата по Italy24). В Хиросиме Джорджа Мелони встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили военное сотрудничество, в частности усовершенствование систем ПВО и подготовку украинских пилотов.

В Хиросиме проходит 49-й саммит G7, он завершится 21 мая. 48-й саммит проходил с 26 по 28 июня 2022 года в Германии, в замке Эльмау.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «“Семерка” рассемерилась».

Мария Федотова

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