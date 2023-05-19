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Коммерсантъ FM
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Иран отзывает визы

Станут ли поездки в республику привлекательнее для россиян

Иран вскоре может стать доступнее для российских туристов, визы для путешественников туда должны быть отменены до сентября, заявил профильный замминистра исламской республики Али Асгар Шалбафиан на полях форума «Россия—Исламский мир» в Казани. Кроме того, по его словам, Москва и Тегеран достигли всех соглашений по использованию карт платежной системы «Мир». Когда именно ее запустят, теперь зависит от центробанков двух стран.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Но насколько интересен Иран для российских туристов? И сколько стоит там отдохнуть? На эти вопросы ответил председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров:

«Иран — очень привлекательное направление для российских туристов. Самое пиковое время посещения — это осень и весна, когда погода относительно теплая. Летом температура там приближается к 40 градусам, и на юге, в районе Персидского залива, и даже в центральной части страны достаточно жарко.

Ехать в Иран стоит не менее чем на неделю. Такие туры начинаются с Тегерана, и оттуда идет движение. Другой вариант — перелет до Шираза с посещением Персеполиса и других достопримечательностей. Цены начинаются от €1 тыс. за базовую экскурсионную программу, плюс авиаперелет. Речь идет о проживании в трех- четырехзвездных гостиницах с трехразовым питанием».

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Необходимость получать визы до недавнего времени не очень мотивировала россиян путешествовать в Иран. Впрочем, там и без этого туристов ожидает немало ограничений, подчеркнул вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Сейчас существуют огромные трудности с получением иранской визы, потому что требуется личная явка в консульство. Разговоры о том, что ее можно проставить в аэропорту, остаются только разговорами. Нужен специальный референс код. Как правило, иранская сторона без него не пускает людей в самолет, и у пассажиров сгорают билеты.

Что касается других ограничений, то в исламской республике, например, мужчины и женщины не могут вместе находиться на пляже. Поэтому мы ни в коем случае не продаем Иран как пляжную страну. Более того, даже на закрытой территории дамам нельзя находиться в купальниках.

Общеизвестно также, что алкоголь в Иране категорически запрещен. Бывали случаи, когда наши граждане пытались нелегально его провезти из России, их на этом ловили, и в лучшем случае они отделывались штрафом».

При этом Россия и Иран подписали соглашение о безвизовых групповых поездках еще 1 июля 2021 года. Оно предполагало, что граждане обеих стран могут посещать другое государство в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.

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Впрочем, в реальности документ до сих пор не заработал, отметил директор по развитию компании «Я-Туроператор» Виктор Куликов: «В сентябре мы уже подавали списки компаний, с помощью которых будет осуществлен безвизовый въезд. Я очень сильно на это надеюсь, но пока не верю, что это произойдет. Такая мера очень нужна, потому что визу-приглашение получить несложно, но при въезде придется заплатить €80, то есть это стоит приличных денег.

Но то, что Иран на самом деле становится популярным направлением у туристов, это медицинский факт. Культурное наследие там просто потрясающее, это этника, выдающиеся памятники мирового уровня, история античности. Все же знают про царей Дария и Ксеркса.

При этом перелет в Иран несложный, количество туда рейсов растет, стоимость на самом деле копеечная по сравнению с тем, что раньше было, и за 15 тыс. руб. туда-обратно можно слетать».

По данным Российского союза туриндустрии, в прошлом году Иран посетили более 22 тыс. россиян. Турпоток в исламскую республику оказался в три раза выше, чем было до пандемии COVID-19.

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Владимир Расулов

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