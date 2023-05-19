Главные новости Юга России. Коротко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Ростовской области начато строительство завода по переработке семян льна. В Азовском районе Ростовской области прошла церемония закладки первого камня на площадке строительства завода по переработке семян льна. Проект реализует компания «АСВА», акционерами которой выступают донская компания «Астон» и бельгийская Vandeputte Huilerie SA. В создание предприятия будет вложено 2,84 млрд руб.

Роскомнадзор закупит анализаторы радиосетей для Ростовской области. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомствен Роскомнадзору) закупит для отделений в Крыму, Севастополе и Ростове-на-Дону оборудование для определения местоположения источников радиоизлучения и анализа спектра за 1,77 млрд руб. Как пишет Forbes, такое оборудование позволит Роскомнадзору контролировать и расчищать радиочастотный спектр для гражданских нужд. При этом эксперты отмечают, что с помощью него также можно эффективно прикрыть небо от прилета беспилотников.

Карнавал «Геленджику улыбается солнце» в этом году не состоится. Администрация города-курорта традиционные праздничные мероприятия в честь открытия сезона, которые ежегодно проходят в начале июня. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Пассажирскую судоходную компанию «Дон» возглавил Герман Лопаткин. Бывший министр связи Ростовской области Герман Лопаткин стал генеральным директором судоходной пассажирской компании «Дон». Компания была учреждена региональным министерством транспорта для организации пассажирских перевозок с Дона в Крым и на Кубань.

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Назначен гендиректор горнолыжного курорта «Архыз». Новым гендиректором расположенного в Карачаево-Черкесии горнолыжного курорта «Архыз» стал Андрей Бурзак. В послужном списке господина Бурзака также руководство Ставропольским теруправлением Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, Межрегиональным управлением Министерства регионального развития РФ по СКФО, работа в совете директоров Национального аэрозольного кластера в Невинномысске.

Жителей Ростова будут «отлавливать» во время сильных ливней. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко предложил во время ливней в городе организовывать дежурство спасателей возле опасных коллекторов и «отлавливать» людей, попавших в поток воды. «[Дежурство спасателей нужно] чтобы если кто-то захотел пойти в воду, в потоки реки, мы вовремя могли бы их спасти. Его все равно принесет туда там, где у нас слив. Если кто-то необдуманно пойдет в поток воды мы его отловим, так должно быть по всему городу»,— предложил господин Логвиненко.

«Азимут» получил разрешение на полеты в Грузию. Власти Грузии разрешили авиакомпании «Азимут», базирующейся в Ростове-на-Дону и Краснодаре, выполнять рейсы в страну с 17 мая. Авиакомпания уже совершила 19 мая первый за четыре года полет по маршруту Москва-Тбилиси.

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Власти Ростова расторгли контракты с перевозчиком ООО «РТК». Департамент транспорта Ростова досрочно расторг муниципальные контракты с ООО «РТК» на обслуживание автобусных маршрутов № 56, 82, 93, 94 и 96. Как сказано в сообщении, сотрудники выявляли в работе перевозчика множество нарушений. С 16 мая по 31 июля обслуживать автобусные маршруты № 56, 82, 93, 94 и 96 по временным муниципальным контрактам будет перевозчик ООО «ТРАК».

Здание для музея истории Ростова отремонтируют не ранее 2026 года. Ремонт исторического здания в центре Ростова на ул. Московской, 72, известного как Доходный дом им. наследников купца Максимова, начнется в 2024 году и займет не менее двух-трех лет. После окончания работ в нем будет располагаться музей истории города.

В Ростове в районе бывшего мукомольного завода откроют новый парк. Летом в Ростове на участке у набережной Дона рядом с бывшим мукомольным заводом № 2 по ул. 29-я Линия заработает частный парк. Вход в него будет свободным. Рабочее название парка — Muller («мельник» в переводе с немецкого). В благоустройство территории инвестировано 50 млн руб..