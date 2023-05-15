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«Азимут» получил разрешение на полеты от в Грузию

Власти Грузии разрешили авиакомпании «Азимут», базирующейся в Ростове-на-Дону и Краснодаре, выполнять рейсы в страну с 17 мая. Об этом сообщает «Ъ».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что выполнение рейсов во все три грузинских аэропорта(Тбилиси, Кутаиси и Батуми) запросили три российские авиакомпании, их названия не уточнялись.

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний 10 мая. Также с 15 мая отменен визовый режим для грузинских граждан.

Кристина Федичкина

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