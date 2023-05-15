Пассажирскую судоходную компанию «Дон» возглавил Герман Лопаткин

Бывший министр связи Ростовской области Герман Лопаткин стал генеральным директором судоходной пассажирской компании «Дон», учрежденной региональным министерством транспорта. Информация об этом опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

АО «Судоходная пассажирская компания «Дон» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в апреле 2023 года. Уставной капитал фирмы составляет 105 млн руб. Ее руководителем назначен Герман Лопаткин, занимавший должность министра связи Ростовской области с 2012 по 2020 годы.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о том, что в регионе будет создана судоходная компания «Дон» для организации пассажирских перевозок с Дона в Крым и на Кубань.

Для перевозок Ростовская область в 2023 году приобретет два речных пассажирских судна «Валдай 45Р», а к 2025 году — два моторных судна «Метеор 120 М» для морских маршрутов.

Кристина Федичкина