Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пассажирскую судоходную компанию «Дон» возглавил Герман Лопаткин

Бывший министр связи Ростовской области Герман Лопаткин стал генеральным директором судоходной пассажирской компании «Дон», учрежденной региональным министерством транспорта. Информация об этом опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс».

АО «Судоходная пассажирская компания «Дон» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в апреле 2023 года. Уставной капитал фирмы составляет 105 млн руб. Ее руководителем назначен Герман Лопаткин, занимавший должность министра связи Ростовской области с 2012 по 2020 годы.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о том, что в регионе будет создана судоходная компания «Дон» для организации пассажирских перевозок с Дона в Крым и на Кубань.

Для перевозок Ростовская область в 2023 году приобретет два речных пассажирских судна «Валдай 45Р», а к 2025 году — два моторных судна «Метеор 120 М» для морских маршрутов.

Кристина Федичкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...