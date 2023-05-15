Алексей Логвиненко предложил «отлавливать» жителей Ростова во время сильных ливней

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко предложил во время ливней в городе организовывать дежурство спасателей возле опасных коллекторов и «отлавливать» людей, попавших в поток воды. Видео его выступления на совещании опубликовал 1Rnd.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«[Дежурство спасателей нужно] чтобы если кто-то захотел пойти в воду, в потоки реки, мы вовремя могли бы их спасти. Его все равно принесет туда там, где у нас слив. Если кто-то необдуманно пойдет в поток воды мы его отловим, так должно быть по всему городу»,— предложил господин Логвиненко.

27 апреля в Ростове прошел сильный ливень, во время него 81-летняя учительница английского языка Лидия Радченко погибла, упав в коллектор. Предположительно, она захлебнулась дождевыми потоками. Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило по факту гибели женщины уголовное дело о халатности (ч.2 ст.293 УК РФ). В рамках него в администрации Ростова изъяли документацию о содержании и эксплуатации ливневой канализации в городе.

Кристина Федичкина