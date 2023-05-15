Роскомнадзор закупит анализаторы радиосетей для Ростовской области и Крыма на 1,7 млрд рублей

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомствен Роскомнадзору) закупит для отделений в Крыму, Севастополе и Ростове-на-Дону оборудование для определения местоположения источников радиоизлучения и анализа спектра. Стоимость тендера составляет 1,77 млрд руб., сообщает Forbes.

В частности, планируется закупить оборудование для определения географических координат, малогабаритные технические комплексы радиоконтроля, анализаторы радиосетей и спектра, а также комплексы антенн.

Как пишет Forbes, такое оборудование позволит Роскомнадзору контролировать и расчищать радиочастотный спектр для гражданских нужд. При этом эксперты отмечают, что с помощью него также можно эффективно прикрыть небо от прилета беспилотников.

Кристина Федичкина