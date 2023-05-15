Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роскомнадзор закупит анализаторы радиосетей для Ростовской области и Крыма на 1,7 млрд рублей

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомствен Роскомнадзору) закупит для отделений в Крыму, Севастополе и Ростове-на-Дону оборудование для определения местоположения источников радиоизлучения и анализа спектра. Стоимость тендера составляет 1,77 млрд руб., сообщает Forbes.

В частности, планируется закупить оборудование для определения географических координат, малогабаритные технические комплексы радиоконтроля, анализаторы радиосетей и спектра, а также комплексы антенн.

Как пишет Forbes, такое оборудование позволит Роскомнадзору контролировать и расчищать радиочастотный спектр для гражданских нужд. При этом эксперты отмечают, что с помощью него также можно эффективно прикрыть небо от прилета беспилотников.

Кристина Федичкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...