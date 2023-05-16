Здание для музея истории Ростова отремонтируют не ранее 2026 года

Ремонт исторического здания в центре Ростова на ул. Московской, 72, известного как Доходный дом им. наследников купца Максимова, начнется в 2024 году и займет не менее двух-трех лет. После окончания работ в нем будет располагаться музей истории города. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова.

Сейчас объект культурного наследия находится в аварийном состоянии. В 2021 году на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации с Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими заключен муниципальный контракт стоимостью 44 млн руб. До конца нынешнего года подготовленная документация будет сдана на госэкспертизу. Параллельно ведется разработка дизайн-проекта экспозиции музея.

Муниципальное автономное учреждение «Музей истории города Ростова-на-Дону» было зарегистрировано 20 октября 2020 года. Оно временно располагается в помещении музея «Россия — моя история» на пр. Шолохова, 31 «И». Сейчас музей проводит пешие городские экскурсии и выставки на различных городских площадках.

Как сказано в сообщении, в музей истории города поступило уже более 4 тыс. экспонатов (письменные свидетельства прошлого, мебель, музыкальные инструменты, фрагменты декора зданий, кинофильмы и пр.).

Кристина Федичкина