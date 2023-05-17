Карнавал «Геленджику улыбается солнце» в этом году отменен

Администрация города-курорта Геленджик отменила традиционные праздничные мероприятия в честь открытия сезона, которые ежегодно проходят в начале июня. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По словам градоначальника, многих жителей города-курорта интересует, состоится ли в этом году карнавал «Геленджику улыбается солнце». Отвечая на вопросы горожан, мэр заявил: «Наша позиция однозначна – сейчас живем в такое время, что не до широких гуляний. Карнавала в привычном для наших гостей формате, с шествием и гала-концертом в этом году не будет».

Карнавал «Геленджику улыбается солнце» проходит в городе-курорте ежегодно с 1977 года, праздник включает костюмированное шествие, уличные концерты, выставки, парад яхт, лазерные шоу. Мероприятие в городе-курорте отменялось в 2020 и 2021 годах во время пандемии коронавируса.

Анна Перова, Краснодар