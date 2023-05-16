В Ростовской области начато строительство завода по переработке семян льна за 2,8 млрд рублей

В Азовском районе Ростовской области прошла церемония закладки первого камня на площадке строительства завода по переработке семян льна. Об сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Строительство завода ведет компания «АСВА», акционерами которой выступают донская компания «Астон» и бельгийская Vandeputte Huilerie SA. В создание нового предприятия будет вложено 2,84 млрд руб. Мощности завода составят почти 150 тыс. т в год с выходом 53,5 тыс. т льняного прессового масла и 90 тыс. т льняного жмыха. Основные строительные работы планируется завершить к началу 2024 года.

Ранее эксперты говорили «Ъ-Юг», что сравнимого по мощности производства льняного масла в стране сейчас нет. Большую часть продукции «Астон» планирует отправлять на экспорт, в том числе в Китай, который сейчас является лидером по ввозу льняного масла из России.

Кристина Федичкина