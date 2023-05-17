Экс-зампред правительства Ставропольского края возглавил курорт «Архыз»

Генеральным директором горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии назначен бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Бурзак, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2008 году Андрей Бурзак, возглавляя Ставропольское территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, курировал проект по разработке особой экономической зоны «Гранд-Спа-Юца», который так и не был реализован. После реорганизации в 2009 году федерального агентства работал министром экономического развития Ставропольского края, занимал пост заместителя председателя краевого правительства.

В 2013 году был отправлен в отставку, после чего возглавлял Межрегиональное управление Министерства регионального развития РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, позднее работал в совете директоров Национального аэрозольного кластера в Невинномысске.

Как сообщалось ранее, акции управляющей компании «Архыз» и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом приобрело за 29 млрд руб. ООО «Горные вершины». В течение четырех лет компания должна будет создать в Архызе не менее 30 км трасс и единую зону катания трех туристских деревень — Романтик, Лунная Поляна и Дукка. В течение семи лет количество мест размещения должно увеличиться до 8 тыс., а количество мест в общепитах увеличиться до 500

Кристина Федичкина