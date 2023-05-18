В Ростове в районе бывшего мукомольного завода откроют новый парк

Летом в Ростове на участке у набережной Дона рядом с бывшим мукомольным заводом № 2 по ул. 29-я Линия заработает частный парк. Вход в него будет свободным. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на автора проекта, предпринимателя Вадима Калинича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 161.ru Фото: 161.ru Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг» Следующая фотография 1 / 4 Фото: 161.ru Фото: 161.ru Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Рабочее название парка — Moller («мельник» в переводе с немецкого). В благоустройство территории инвестировано 50 млн руб., при создании проекта застройщики опирались на опыт скандинавских стран, рассказал Вадим Калинич. Предполагается, что работы на объекте закончатся в течение полутора месяцев.

«В основе концепции — новый взгляд на развитие промышленных зон. Как правило, на их месте в худшем случае появлялись новостройки, а в лучшем — небольшие креативные кластеры, но они не все в Ростове состоялись. Здесь мы хотим подойти более фундаментально»,— рассказал предприниматель изданию.

В будущем парке планируют проводить культурные мероприятия — фестивали, ярмарки и концерты. «Те жалобы по громкости и ограничениям на дорогах, которые были по фестивалю „Газетный Live“ и актуальны для ряда других музыкальных мероприятий в центре города, будут локализованы. Активности направим в сторону воды и Зеленого острова»,— заявил господин Калинич.

Ростовский мукомольный завод № 2 был построен в конце XIX века. В 90-е предприятие обанкротилось. Сейчас участок под новый парк и здания бывшего мукомольного завода находится в собственности предпринимателей Вячеслава Арутюнова и Юрия Бовдурца.

Кристина Федичкина