Даниил Медведев рванул на римском повороте

Одним из главных итогов Internazionali BNL d’Italia, продолжающегося в Риме турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €7,7 млн, будет смена лидера в АТР Race — классификации, учитывающей очки, набранные с начала года. Вместо испанца Карлоса Алькараса на высшую позицию там поднимется россиянин Даниил Медведев, который проводит свой лучший грунтовый сезон и в субботу в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Даниил Медведев

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

В этом году на Открытом чемпионате Италии было зафиксировано сразу несколько неожиданных результатов. Но самой громкой сенсацией стало поражение испанца Карлоса Алькараса от венгра Фабиана Марожана в 1/16 финала. Безоговорочный лидер грунтового сезона, который выиграл в Барселоне и Мадриде два титула подряд и 22 мая возглавит мировой рейтинг, уступил сопернику, занимающему там на данный момент лишь 135-е место и ни разу не попадавшему ранее в основные сетки турниров АТР. Потерпел неудачу и прошлогодний римский чемпион серб Новак Джокович, проигравший в четвертьфинале датчанину Хольгеру Руне.

В отличие от них, россиянин Даниил Медведев проводит лучший грунтовый сезон в своей карьере. Он сыграл четвертьфинал в Монте-Карло, прошел два круга в Мадриде, а в Риме, где прежде не выиграл вообще ни одного матча, неожиданно для многих пробился в полуфинал. Переиграв на старте финна Эмиля Руусувуори и справившись затем с крепким испанским грунтовиком Бернабе Сапатой Миральесом, он затем уже в третий раз за последние три месяца одолел весьма принципиального для себя соперника — Александра Зверева из Германии, а в четвертьфинале практически не оставил шансов другому немецкому теннисисту Яннику Ханфману, чьей жертвой ранее пал Андрей Рублев. Эта победа, одержанная со счетом 6:2, 6:2 всего за 80 минут, оказалась для Медведева самой быстрой на турнире.

Столь успешное выступление на Internazionali BNL d’Italia уже позволит Медведеву обновить личный рекорд по очкам, набранным в течение сезона на грунте.

До этого успешнее всего на этом покрытии россиянин выступил в 2021 году, когда он прошел один круг в Мадриде, проиграл в Риме свой стартовый матч, добрался до четвертьфинала Roland Garros и получил в общей сложности 460 очков. Сейчас же с начала апреля на его счету уже 630 баллов, в том числе 360 римских. А ведь впереди еще Roland Garros, где шансы Медведева на высокий результат практически с каждым весенним днем котируются все выше.

Более того, последние неудачи Алькараса и Джоковича в сочетании с собственным успехом уже точно позволят Медведеву вернуться на высшую позицию в АТР Race — классификации, учитывающей очки, набранные с начала года, и служащей для отбора на итоговый турнир Nitto ATP Finals, который пройдет в ноябре в Турине.

В понедельник у Джоковича будет там 2745 очков, у Алькараса — 3455, а у Медведева — не менее 3660.

Чтобы оценить, насколько это много, достаточно вспомнить, что за весь прошлый год, по итогам которого россиянин финишировал в рейтинге седьмым, он набрал 4065 баллов.

Удастся ли Медведеву нарастить отрыв от Алькараса, станет ясно после окончания субботнего полуфинала против Стефаноса Циципаса. Грек пока в Риме тоже выглядит очень солидно: в четырех матчах, в том числе четвертьфинале против хорвата Борны Чорича, он не отдал ни одной партии. Более того, в отличие от россиянина, Циципас считает своим любимым покрытием именно грунт, на котором он взял четыре из девяти своих титулов (в том числе два в Монте-Карло) и провел семь финалов (в том числе в прошлом году в Риме и в позапрошлом на Roland Garros). Тем не менее счет личных встреч Медведева с Циципасом — 7:4, причем в одном из двух матчей на грунте, в Монте-Карло четыре года назад, верх взял россиянин. Непросто предсказать и победителя другого полуфинала, между Хольгером Руне и Каспером Руудом. В последнее время молодой датчанин вроде бы выглядит явно предпочтительнее, но все четыре их предыдущих матча остались за норвежцем.

Евгений Федяков