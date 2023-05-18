Поезд Севастополь — Санкт-Петербург отправили из Симферополя из-за опрокинувшихся на путях вагонов

Поезд №7/8 «Севастополь — Санкт-Петербург» отправили по маршруту из Симферополя в 19:10 из-за сошедших с путей вагонов состава с зерном. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ПривЖД» Фото: пресс-служба «ПривЖД»

Отправление из Севастополя было назначено на 17:15, но из-за остановки движения состав решили отправить из Симферополя. Пассажиров доставили на станцию на четырех автобусах. Всего в крымскую столицу отправили 112 человек. В Симферополе состав сформировали из резервных вагонов.

Остальные поезда «Таврия», следующие из Крыма, ходят по установленному расписанию.

По данным «Известий», 18 мая в 07:00 в районе станции Чистенькое опрокинулись пять из 22 вагонов состава №3113, перевозившего зерно. Поезд направлялся в Севастополь.

Анастасия Донскова

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