Талибский Афганистан хочет заключить договор с «Татнефтью» о закупке нефтепродуктов

Правящий Афганистаном «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) обсуждает возможность закупки нефтепродуктов у российских компаний, сообщил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. В числе приоритетных компаний, с которыми Кабул хотел бы заключить контракт, министр указал «Татнефть».

«В прошлом году у нас были встречи с российскими нефтяными компаниями, в том числе из Татарстана. Мы нуждаемся в 4 млн т нефтепродуктов. Часть из них мы обеспечиваем через Туркменистан и Иран. Однако хотим заключить хорошие соглашения с российскими компаниями, в особенности с "Татнефтью". Надеюсь, мы будем поддерживать связь»,— сообщил Нуриддин Азизи в кулуарах саммита «Россия—Исламский мир» (цитата по «РИА Новости»).

В конце сентября 2022 года Reuters со ссылкой на Нуриддина Азизи сообщило, что движение «Талибан», контролирующее территорию Афганистана, заключило экономическую сделку с Россией. По словам министра, ежегодно Россия будет поставлять примерно 1 млн т бензина, 1 млн т дизельного топлива, 500 тыс. т сжиженного нефтяного газа и 2 млн т пшеницы.

Позднее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтвердил, что сделка по поставкам топлива и зерна между странами предварительно одобрена. Цены и способы оплаты господин Кабулов не уточнил. За российскую нефть талибы были готовы поставлять изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые.

Милена Костерева