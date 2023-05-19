Харрисон Форд получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Американский актер Харрисон Форд был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. О награждении актера заранее не объявляли, поэтому оно стало неожиданностью. Он приехал на фестиваль, чтобы представить фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» — пятый по счету, в котором он сыграл главную роль.

«Я глубоко тронут этим отличием»,— сказал 80-летний актер, получая награду (цитата по радио France Info). Он также объявил, что больше не будет сниматься в фильмах об Индиане Джонсе.

76-й Каннский кинофестиваль стартовал во Франции вчера, 18 мая, и продлится до 27 мая. В программе конкурса в этом году не будет фильмов из России. В основной конкурс вошел 21 фильм, в том числе «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Клуб Зеро» Джессики Хаузнер, «Прекрасные дни» Вима Вендерса.

О 20 лучших фильмах Каннского фестиваля 2023 года читайте в материале «Ъ-Weekend».

Лаура Кеффер