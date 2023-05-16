Во Франции стартовал Каннский фестиваль

Во Франции стартовал 76-й Каннский кинофестиваль, который продлится до 27 мая. Трансляция церемонии открытия ведется на официальном сайте фестиваля. В программе конкурса в этом году не будет фильмов из России. Ожидается, что фестиваль посетит 35 тыс. человек.

В этом году пост президента Каннского фестиваля впервые займет женщина — бывший руководитель WarnerMedia во Франции и Германии Айрис Кноблох. Председатель жюри основного конкурса — шведский кинорежиссер Рубен Эстлунд.

Первой картиной, показанной в рамках фестиваля, станет «Жанна Дюбарри» французского режиссера Майвенн Ле Беско. В основном конкурсе 21 фильм, в том числе «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Клуб Зеро» Джессики Хаузнер, «Прекрасные дни» Вима Вендерса.

Вне конкурса покажут ленты «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Индиана Джонс и Часы судьбы» Джеймса Мэнголда, «Странный образ жизни» Педро Альмодовара. В рамках программы «Особый взгляд» будет показана картина монгольского режиссера Золяргала Пуревдаша «Если бы я только мог заснуть».

Подборку 20 лучших фильмов Каннского фестиваля 2023 года смотрите в материале «Ъ-Weekend».

Лусине Баласян