Долг платежом труден

Общий мировой долг, по подсчетам экспертов Institute of International Finance (IIF), в первом квартале 2023 года вырос на $8,3 трлн и составил $304,9 трлн (учитывается долг домохозяйств, нефинансовых корпораций, правительств и финансового сектора) — это максимум с первого квартала 2022-го, когда показатель достигал рекордных $305 трлн. Как следует из ежеквартального обзора организации (Global Debt Monitor), отношение глобального долга к мировому ВВП сохраняется на уровне около 335% после максимума в 360%, зафиксированного в 2021 году. Более резким в первом квартале был рост долга развитых стран, чему способствовали США, Япония, Франция и Великобритания. Долг развивающихся стран за январь—март впервые превысил отметку в $100 трлн (около 250% их совокупного ВВП), причем увеличение долговой нагрузки фиксировалось в 75% из них, подсчитали в IIF. Наиболее серьезный вклад в рост долга внесли Китай, Индия, Турция, Мексика и Бразилия.

По оценкам IIF, сейчас глобальный долг на $45 трлн превышает допандемийные значения и, по всей видимости, продолжит достаточно быстро расти: опасения, связанные с потрясениями в банковских секторах США и Швейцарии (подробнее см. “Ъ” от 13 марта), фактически не влияют на заимствования средств государствами, поскольку потребность в финансировании по-прежнему остается. При этом ожидается, что в среднесрочной перспективе на кредитоспособность заемщиков будет влиять рост расходов на здравоохранение, национальную оборону (объясняется ростом политической напряженности), а также на продолжающуюся борьбу с изменениями климата. К действительно серьезным последствиям это может привести, если процентные ставки «будут оставаться высокими в течение длительного времени».

Как следует из отчета организации, адаптация к ужесточению денежно-кредитной политики дается экономикам мира тяжело: высокий уровень долга в сочетании с продолжающимся повышением ставок приводит к росту затрат на обслуживание долга, что вызывает у аналитиков беспокойство. Среди возможных рисков в IIF называют негативное влияние на малый бизнес, а также увеличение числа «зомби-компаний», которые не могут обслуживать долговые обязательства из своей прибыли. Сейчас эксперты относят к таким около 14% всех зарегистрированных в США.

Кристина Боровикова