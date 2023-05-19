«Вы можете эти металлические листы или бетонные плиты вывезти и собрать на своем дачном участке»

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении поддержали законопроект о выплате частичной компенсации за снесенные гаражи при реализации проектов по концессионным соглашениям и договорам государственно-частного партнерства (ГЧП). Компенсация полагалась владельцам таких построек и раньше, но до настоящего времени ее могли получить собственники гаражей, либо когда город изымал землю ради проектов частных инвесторов, либо для бюджетных проектов. Под компенсацию могут попасть владельцы гаражей, которые сносят ради строительства трамвайной линии Купчино — Славянка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Челен гаражного кооператива «Маяк» перед сносом своего гаража

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Челен гаражного кооператива «Маяк» перед сносом своего гаража

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки предлагается внести в городской закон «О мерах по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся владельцами гаражей на территории Санкт-Петербурга». Автором инициативы выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно проекту, теперь рассчитывать на денежную выплату из городского бюджета могут граждане, чей гараж попал под снос из-за реализации проектов по концессионным соглашениям и соглашениям о ГЧП. Законопроект предполагает, что на компенсацию могут рассчитывать те, чей гараж демонтировали после 1 июля 2008 года.

Авторы также отмечают, что в случае принятия поправок под действие закона, например, попадут владельцы 223 гаражей на Московском шоссе. Их сносят для строительства 21 км трамвайной линии от станции метро «Купчино» до Славянки. Гаражный комплекс находился в пользовании ГСК «Метро Московское». Средний размер выплаты, по расчетам авторов, составит 87,5 тыс. рублей. Общая сумма необходимых средств — 19,5 млн рублей.

Источником финансирования реализации закона станет городской бюджет. За компенсацию будет отвечать комитет имущественных отношений (КИО). Порядок выплаты и способ расчетов останутся прежними. Один из важных пунктов для получения компенсации — наличие у гаражного кооператива действующего договора аренды на землю с городом. «Если снесенные гаражи были расположены на земельных участках без правовых оснований — без договоров, договоры расторгнуты в связи с истечением срока, расторгнуты по решению суда или гаражи не входили в состав коллективных автостоянок, то компенсация в соответствии с данным законом не выплачивается»,— пояснили в пресс-службе КИО.

Социальную выплату за снесенный гараж получить можно и сейчас. Согласно нынешней редакции закона, она полагается в случае, если город прекращает право на пользование земельными участками для реализации проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, или инвестиционных проектов — за счет средств инвестора. Выплаты осуществляются комитетом, который выступает госзаказчиком строительства нового объекта на территории. На 2023 год на осуществление выплат в казне предусмотрено в размере 76,2 млн рублей. Компенсация также предоставляется владельцам гаражей, снесенных после 1 июля 2008 года. Ее размер зависит от нескольких факторов: типа гаража, его расположения на территории гаражного комплекса и года постройки. Рассчитать компенсацию можно самостоятельно в калькуляторе от КИО. Заместитель председателя КИО Мария Мельникова на заседании парламента заявила, что очереди на получение средств сейчас нет. Кроме того, по ее словам, нет и судебных споров по сумме компенсации.

В Петербурге площадь территорий, занимаемых гаражами, составляет около 1135 га. Большая часть располагается на городской земле, взятой в аренду. По данным комитета по контролю за имуществом, с 2018 года по ноябрь 2022 года на территории города от гаражей было освобождено 840 земельных участков площадью 118,2 тыс. кв. м. Было снесено 3573 гаража.

Вчера, 18 мая, депутаты большинством одобрили поправки в законопроект в первом чтении. При этом некоторые парламентарии заметили, что сумма компенсации значительно ниже рыночной стоимости гаража. «Что такое 87 тыс. за кирпичный гараж?»— задался вопросом руководитель фракции КПРФ Роман Кононенко. Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов отметил, что рыночная стоимость почти в три раза превышает сумму, о которой идет речь в документе. Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко заявил, что компенсация — это «жест доброй воли» города. «Вы можете эти металлические листы или бетонные плиты вывести и собрать на своем дачном участке или продать материалы. Это социальная выплата, которая призвана компенсировать гражданину часть издержек»,— прокомментировал он.

Надежда Ярмула