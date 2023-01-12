Гаражи метростроевцев не устояли против трамвая

В Санкт-Петербурге сносят комплекс почти на 300 гаражей на Московском шоссе, 48а, земельный участок которого входит в зону строительства трамвайной линии от станции метро «Купчино» до Славянки. Ранее арендатором выступал ГСК «Метро Московское». Сегодня в Петербурге более тысячи гектаров остаются занятыми гаражами. При этом вопрос компенсации для владельцев этих строений так полностью и не решен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» начало зачистку территории гаражного комплекса на Московском шоссе, 48а. Чиновники поясняют, что участок был передан во временное пользование ГСК «Метро Московское». В середине 2022 года арендатору было направлено уведомление об отказе от договора. Согласно документу, пользователь был обязан самостоятельно освободить территорию, принадлежащую городу. Прекращение действия договора зарегистрировано Росреестром. В настоящее время законных оснований занимать данный земельный участок под размещение гаражного комплекса у землепользователей нет, уверяют чиновники. С 10 января гаражи демонтируют за счет городского бюджета.

На участке между Витебским проспектом, Московским шоссе и железнодорожной веткой находятся 299 гаражей, в основном кирпичных. Как сказано на сайте кооператива ГСК «Метро Московское», он был образован 25 мая 1989 года как «Стоянка работников Метрополитена». Нынешнее название было зарегистрировано в 2004 году. Председатель организации Сергея Лысенков отметил в разговоре с «Ъ-СПб», что о сносе владельцы гаражей были предупреждены. В свое время им обещали дать компенсацию, однако получил ли ее кто-то, ему неизвестно, так как документы в таком случае должен подавать каждый владелец гаража индивидуально.

В 2021 году правительство Петербурга действительно подготовило проект изменений в городской закон «О мерах по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся владельцами гаражей на территории Санкт-Петербурга». Его смысл заключался в том, чтобы предусмотреть компенсации для гаражников, чья собственность встала на пути концессионного трамвая или дороги. Сейчас же закон предписывает выплачивать компенсации, если гаражи сносят на городских участках, предоставленных для «строительства, реконструкции и приспособления для современного использования». Как сообщали СМИ, средний размер компенсации за один гараж, если бы изменения в закон были приняты, мог составить 77,3 тыс. рублей.

Однако, как пояснили «Ъ-СПб», нормативный документ так и не был принят, поэтому в настоящий момент компенсация согласно действующему законодательству не положена. При этом там не исключили пересмотр решения по данному законопроекту.

По словам Дарьи Филиной, партнера бюро юридических стратегий Legal to Business, в Москве, например, действует несколько иной порядок (речь об общем порядке, а не об индивидуальных ситуациях — например, при самовольном возведении гаражей шансы на компенсацию маловероятны). На получение денежной компенсации могут рассчитывать собственники индивидуальных гаражей, сносимых при освобождении территории Москвы, при этом компенсация выплачивается на основании соглашения между собственником гаража и инициатором освобождения территории.

Трамвайную линию протяженностью 21 км строят в рамках концессионного соглашения между городской администрацией и ООО «БалтНедвижСервис», совместной компании Газпромбанка и Группы «АБЗ-1». Власти отмечают, что новой транспортной артерией будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год. При этом время поездки от Купчино до Славянки на трамвае сократится почти в два раза. Общая стоимость проекта оценивалась в 36,9 млрд рублей в ценах 2022 года. Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. №244 от 30.12.2022), строительство обеспечено финансированием почти на 30 млрд рублей. Частично оно будет вестись на средства, полученные от размещения инфраструктурных облигаций госкорпорации «Дом.РФ».

В Петербурге площадь территорий, занимаемых гаражами, составляет около 1135 га. Большая часть располагается на городской земле, взятой в аренду. C 1 сентября 2021 года вступил в силу закон о «гаражной амнистии». Этот закон позволяет владельцам бесплатно приватизировать землю под собственным гаражом и защитить ее от возможной застройки. Прием заявлений по «гаражной амнистии» осуществляет КИО. Как ранее сообщал РБК, в Петербурге в прошлом году не было зарегистрировано ни одного гаража в собственность.

По данным комитета по контролю за имуществом, с 2018 года по ноябрь 2022 года на территории города от гаражей было освобождено 840 земельных участков площадью 118,2 тыс. кв. м. Было снесено 3573 гаража.

Как правило, сносы гаражей становятся в городе зоной конфликта, владельцы гаражей выселяться не спешат. Особенно остро проблема сноса гаражей сформировалась в нулевые годы, когда городу потребовались резервы территорий под новое строительство. Один из последних громких конфликтов на этой почве возник в октябре 2010 года в промышленной зоне Парнас. Представители Выборгской районной администрации начали снос расположенного там кооператива автосредств «Парнас-1». Снос происходил при поддержке сотрудников ОМОНа. Договор аренды был расторгнут за три года до сноса. Владельцы попавших под снос гаражей даже писали письмо Дмитрию Медведеву (он тогда был президентом РФ). Но результата это не дало.

Алла Михеенко, Екатерина Рязанова