«Америке это понравиться не может»

В полку миротворцев прибыло: президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о формировании миссии африканских государств, которая в определенной перспективе посетит Москву и Киев. Главная цель — найти путь к урегулированию вооруженного конфликта. Официального подтверждения из России и Украины пока не прозвучало. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе настроен на этот счет скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, в прошлом активный борец с режимом апартеида, объявил о формировании миротворческой миссии африканских стран по урегулированию украинского конфликта. Участники новой инициативы — Замбия, Сенегал, Конго, Уганда, Египет и, собственно, Южно-Африканская Республика.

И вроде бы уже достигнута договоренность с президентами Путиным и Зеленским о визите данной делегации и в Москву, и в Киев. И там предполагается представить некий мирный план. Африка, тем более Южная, вроде бы далеко, но господин Рамафоса очень беспокоится за мировую стабильность: цены на зерно растут, продовольствия не хватает, есть проблемы с энергетикой и так далее и тому подобное.

Официального подтверждения, что такая миссия состоится, и, главное, когда, пока что нет. Но выглядит все достаточно красиво. Африканский континент таким образом демонстрирует свои политические амбиции. Он намерен играть большую роль в современном неустойчивом мире, требует к себе внимания, при том что ЮАР как бы претендует на лидерство в Африке.

Все бы хорошо, но, как говорится, есть один нюанс. Ранее посол США в ЮАР Рубен Бригети обвинил руководство этой страны в поставках Российской Федерации вооружений и боеприпасов. 11 мая дипломат провел брифинг, где рассказал интересную историю о том, что в декабре прошлого года на российское судно с романтичным названием Lady R якобы грузили продукцию военного назначения. Дело было в порту Саймонстауна. И у посла есть на этот счет достоверные доказательства.

Власти возмутились, возник большой скандал. Господин Бригети в итоге извинился. Госдеп, в свою очередь, заявил, что отношения ЮАР и США крепкие, и ничего омрачить их не может. Но след, как говорится, остался — президент Рамафоса поручил расследовать сказанное американским представителем.

В этой связи нужно напомнить, что у России и Южной Африки сложились в последнее время конструктивные отношения. Америке это понравиться не может. А тут еще и скандал с оружием и, как следствие, явная перспектива попасть под санкции. Было, не было — неважно. Сейчас время такое, что разбираться никто особо не будет. Это при том что экономика страны находится не совсем в хорошей форме, поэтому ссориться с Америкой сейчас совершенно некстати.

Как бы то ни было, география кризиса расширяется, и даже, как мы видим, задевает такие далекие страны, как Южно-Африканская Республика.

Ей четко дают понять, что связи с Россией ничего хорошего не сулят. Так что самое время попытаться урегулировать конфликт, пока он не пришел к тебе, пусть и косвенно. Важно отвести от себя даже потенциальные обвинения в симпатиях к одной из сторон, точнее, к Москве. Логика такая: видите, я — миротворец, я всем добра желаю, а вы говорите «оружие». Да никогда и нипочем. В целом, учитывая сказанное, в успех африканской миротворческой миссии не очень верится.