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Коммерсантъ FM
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Сбербанк получил в первом квартале рекордные 357,2 млрд рублей прибыли

Сбербанк опубликовал отчетность по МФСО за первый квартал 2023 года. Банк получил прибыль в размере 357,2 млрд руб. Как отметил глава кредитной организации Герман Греф, результат стал рекордным для этого периода.

Герман Греф (справа)

Герман Греф (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Герман Греф (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%»,— заявил Герман Греф.

Совокупный кредитный портфель Сбербанка в период с января по март увеличился на 4,5%. Показатели выросли за счет розничного сегмента и расширения кредитования малого и среднего предпринимательства, объяснили в Сбербанке. Розничный кредитный портфель по итогам первых трех месяцев составил 13 трлн руб. (+4,4%). С начала 2023 года было выдано свыше 1,5 трлн руб. розничных кредитов. Доходность розничных кредитов осталась на уровне 11,7%. Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года до 7,9 трлн руб., портфель потребительских кредитов — на 2,6%, до 3,6 трлн руб.

По результатам первого квартала чистая прибыль группы составила 357,2 млрд руб., прибыль на обыкновенную акцию — 16,78 руб. Собственные средства Сбера выросли на 5,8%, до 6,1 тлрн руб. Операционные расходы группы достигли 181,9 млрд руб. В отчете кредитной организации отмечается, что это связано с масштабным сокращением операционных затрат в 2022 году.

Количество активных клиентов-физических лиц Сбербанка составило 106,3 млн человек, активных корпоративных клиентов — более 3 млн. В Сбербанке отметили, что на конец апреля число клиентов выросло до 106,5 млн. Средства физических лиц в первом квартале составили 18,5 трлн руб. (+0,3%), юридических лиц — 11,6 трлн руб. (+1,6%).

В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд руб. (снижение в 4,6 раза). В апреле 2023 года акционеры Сбербанка приняли решение выплатить рекордные дивиденды по итогам 2022-го в размере 25 руб. за акцию. Сообщалось, что на выплаты направят 565 млрд руб. — это максимальный показатель за всю историю банка.

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