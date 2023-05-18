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Коммерсантъ FM
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Подсудимый отмечен за отвагу

Обвиняемая в выводе из страны миллионов долларов предстанет перед судом без подельника, ушедшего в десант

Как стало известно “Ъ”, Лефортовский райсуд Москвы начинал рассматривать по существу уголовное дело о незаконном выводе за границу $24 млн без главного фигуранта — бывшего менеджера ООО «Темпо» Александра Дагуцы. Уже будучи в статусе подсудимого, молодой человек заключил контракт с Минобороны России и уехал в зону СВО в качестве рядового — артиллериста ВДВ. Суд счел его участие в боевых действиях уважительной причиной для отсрочки уголовного преследования, а за время отсутствия господина Дагуцы решил разобраться с его вероятной соучастницей — бухгалтером того же ООО Василей Альковой.

Александр Дагуца за участие в СВО получил отсрочку от суда и две медали, включая «За отвагу»

Александр Дагуца за участие в СВО получил отсрочку от суда и две медали, включая «За отвагу»

Фото: Александр Дагуца

Александр Дагуца за участие в СВО получил отсрочку от суда и две медали, включая «За отвагу»

Фото: Александр Дагуца

Как следует из базы данных Лефортовского райсуда, разбирательство по уголовному делу о «переводе денежных средств нерезидентам группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с предоставлением банку, выполняющему функции валютного контроля, заведомо ложных сведений об основаниях, целях и назначении перевода» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) начнется 30 мая. В судебных документах сказано, что на процессе будут оцениваться роли в совершенном преступлении обоих подсудимых — Александра Дагуцы и Васили Альковой, однако, по данным адвоката первого Олега Целипоткина, его клиент вряд ли будет присутствовать на разбирательстве. Как пояснил защитник “Ъ”, бывший менеджер, а сегодня — рядовой артиллерист десантно-штурмового полка ВДВ Дагуца, уже успевший получить за участие в СВО медали «За отвагу» и «Генерал армии Маргелов», не может отказаться от выполнения боевых задач даже ради судебного процесса.

Напомним, находящийся под подпиской о невыезде подсудимый Дагуца исчез в ноябре прошлого года, вскоре после начала судебного разбирательства по его уголовному делу. Судье Елене Галихановой он передал через своего адвоката заявление, в котором попросил «приостановить процесс» на время его участия в СВО и обязался явиться в суд после окончания спецоперации или сроков заключенного им контракта. Бойцу тогда не поверили. Судья Галиханова поручила гособвинителю объявить уроженца Молдавии Дагуцу в международный розыск, а уже начатый процесс вынужденно приостановила до его поимки.

Однако с выводами суда не согласился адвокат обвиняемого Олег Целипоткин. В поданной в Мосгорсуд жалобе он заявил, что его клиента не следует разыскивать, поскольку 14 ноября 2022 года он, в соответствии с заключенным с Минобороны контрактом, стал водителем-гранатометчиком самоходно-артиллерийской батареи 108-го десантно-штурмового полка и убыл в зону проведения СВО. Защитник представил суду второй инстанции копию контракта своего доверителя и справку от заместителя командира его части, пояснив, что «выполнение подсудимым его конституционного и гражданского долга по защите Отечества нельзя считать побегом». Мосгорсуд с адвокатом согласился и отменил вынесенное Лефортовским райсудом решение о розыске и заочном аресте участника СВО. В итоге, как пояснил “Ъ” защитник Целипоткин, все претензии правоохранителей к его отсутствующему по уважительной причине доверителю были сняты. Вопрос о рассмотрении его дела по существу будет решаться после возвращения Александра Дагуцы в Москву.

Стоит отметить, что свою причастность к инкриминированному ему УМВД по Западному округу Москвы преступлению артиллерист не признал. По версии следствия, он был участником преступной группы, созданной «после 17 октября 2017 года» в неизвестном месте неустановленными организаторами с целью извлечения «прямой финансовой выгоды». Лидеры группы, как следует из обвинения, взяли под контроль московское ООО «Темпо», поручив менеджеру Дагуце и бухгалтеру Альковой «реальное руководство обществом». Эти двое, по версии следствия, перевели на счет указанной организаторами фирмы в Турции $24 млн в качестве оплаты крупной партии стройматериалов. При этом товара они получили только на $263 тыс., установила полиция. Остальные деньги, как сказано в материалах уголовного дела, участники группы просто вывели за границу, подорвав таким образом «стабильность валютного рынка России».

Сергей Машкин

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