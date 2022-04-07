«Москва-Сити» отмывали в Турции

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Как стало известно “Ъ”, полиция выявила еще одну схему вывода средств из России за границу. По версии следствия, порядка $24 млн были отправлены в Турцию на закупку стройматериалов, а затем использованы на строительство АЗС. Владельцев валюты и ее тайных инвесторов, которыми, предположительно, были строители объектов в «Москва-Сити», привлекать к уголовной ответственности почему-то не стали. Да и с делом, которое дошло до суда, возникли большие проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

С уголовным делом о незаконном выводе валюты за рубеж следственное управление УВД Западного округа Москвы разбиралось более полутора лет, однако результаты расследования оказались довольно скромными. В переданных в Лефортовский райсуд столицы для рассмотрения по существу материалах следователь заявил о некой преступной группе, созданной «после 17 октября 2017 года» в неизвестном месте при невыясненных обстоятельствах неустановленными организаторами с целью извлечения «прямой финансовой выгоды».

Как говорится в обвинительном заключении, для реализации своих планов анонимные лидеры группы нашли и взяли под свой контроль российское ООО «Темпо», ведущее «реальную внешнеэкономическую деятельность» по купле-продаже стройматериалов, и турецкую компанию Ekim ulluslalarasi tekstil Ltd sti (EUT). Они же наняли в российское общество не осведомленного о преступных планах организаторов номинального гендиректора — некую Медведеву, менеджера Александра Дагуцу и бухгалтера Василю Алькову, поручив последним реальное руководство «Темпо». Одновременно с этим теневые лидеры группировки, как сказано в материалах, «приискали лиц, желающих перевести валюту на счета нерезидента».

Госпожа Медведева зарегистрировала рублевые и валютные счета «Темпо» в допофисе «Пролетарское» АО «Кредит Европа Банка» и сразу передала ключи к электронной системе «банк-клиент» бухгалтеру и менеджеру. Те, в свою очередь, «аккумулировали» поступившие на счета ООО рубли и через тот же банк конвертировали их в доллары США, якобы для оплаты покупаемой ими в Турции крупной партии стройматериалов. По данным следствия, получив образцы печатей и подписей руководителя турецкой EUT, господа Алькова и Дагуца изготовили и передали в банк фиктивные контракты и спецификации к ним, убедив таким образом руководство допофиса в необходимости перевода валюты за рубеж.

По фиктивному контракту они перечислили в Турцию чуть более $24 млн, а стройматериалов получили только на $263 тыс. Всю остальную сумму полиция посчитала выведенной за границу. Участники сделки, по мнению полиции, «осознавали, что своими действиями подрывают стабильность валютного рынка России», «предвидели наступление опасных последствий и желали их наступления». В итоге господа Алькова и Дагуца были обвинены в «переводе денежных средств нерезидентам группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с предоставлением банку, выполняющему функции валютного контроля, заведомо ложных сведений об основаниях, целях и назначении перевода» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Бухгалтеру Альковой добавили еще и обвинение по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за «образование юридического лица через подставных лиц».

Аргументы следствия о государственной важности совершенных преступлений не произвели впечатления на Лефортовский райсуд. Заслушав изложившего их представителя прокуратуры Западного округа Москвы, судья Сергей Рябцев напомнил участникам, что в обвинительном заключении должно быть указано место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие «имеющие значение для уголовного дела обстоятельства». В представленных же для рассмотрения материалах, по его мнению, обстоятельства предполагаемого вывода средств за границу не были конкретизированы. Так, следователь не указал, какие именно документы направляли подсудимые в банк и в чем выражалась их подложность. «В протоколах осмотра документов не изложено их содержание, а лишь указано, что они содержат имеющую значение для уголовного дела информацию»,— говорится в постановлении райсуда. Наконец, судья обратил внимание и на процессуальные нарушения в деле. Полицейский следователь, как оказалось, не принял уголовное дело к своему производству, ему не устанавливался срок расследования, а после его завершения обвиняемым и их защитникам не разрешили знакомиться с материалами дела по отдельности, хотя они и ходатайствовали об этом.

Перечислив, таким образом, все «допущенные органом предварительного следствия нарушения», судья Рябцев пришел к выводу о том, что они не позволяют ему объективно рассмотреть дело и вернул полученные материалы прокурору.

Стоит отметить, что упоминания о владельцах выведенных средств и их дальнейшей судьбе в материалах уголовного дела вообще отсутствуют. По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, транзит валюты был организован по поручению нескольких руководителей компаний, участвовавших в строительстве зданий в «Москва-Сити», а теневые средства использовались ими для создания на курортах Турции новой сети автозаправочных станций.

Так или иначе, но гособвинение с решением Лефортовского суда не согласилось, и на днях Мосгорсуд, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры Западного округа, предписал суду первой инстанции рассмотреть уголовное дело повторно в другом составе. В свою очередь, это решение в кассационной инстанции уже обжаловали защитники подсудимых, поэтому когда начнется процесс по существу дела, не ясно.

Адвокат Александра Дагуцы Олег Целипоткин рассказал “Ъ”, что ООО «Темпо», объявленное следствием фиктивным, на самом деле вело нормальную коммерческую и внешнеэкономическую деятельность. Общество, по данным защитника, неоднократно проверяли и налоговики, и представители банка, которые лично убеждались в наличии товара на его складах. Менеджер Дагуца, по мнению адвоката Целипоткина, не получил никаких криминальных дивидендов от сомнительной сделки, о чем свидетельствуют результаты проведенных у него обысков — у подсудимого не нашли квартир, дорогих автомобилей и банковских счетов. Наконец, сразу после возбуждения уголовного дела уроженцу Молдавии Дагуце, по мнению его защитника, логично было бы уехать на родину. «А вместо этого мой клиент начал оформлять российское гражданство»,— отметил Олег Целипоткин.

Сергей Машкин