Параллельный импорт включают на максимум

Параллельный импорт могут распространить на все товары. С таким предложением выступил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. По его мнению, под исключение должна попасть только продукция, производство которой локализовано в России. Сейчас в списке разрешенных к ввозу товаров электроника, несколько брендов автохимии, инструменты для российской промышленности и некоторые другие категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вместе с тем распространение механизма абсолютно на все приведет к наплыву контрафактной продукции, предупредил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков:

«Рынок беднеет, складские запасы ранее ввезенных товаров заканчиваются. Дальнейшие вопросы, связанные с их поставкой, придется решать в ручном режиме. Это слишком долго и скорее всего неэффективно. Поэтому, сняв полностью ограничения, власти пытаются таким образом поставить как можно больше импортных товаров.

Но при решении одной проблемы глобально создается другая, более серьезная. Во-первых, это мера абсолютно точно не поддерживает отечественных производителей.

Импорт продукции из-за рубежа — это всегда конкуренция на внутреннем рынке и, как следствие, чаще всего удар по отечественным товарам. Во-вторых, эти поставки осуществляются без должного контроля. Во многих случаях происходит ввоз контрафактной продукции, просто банальных подделок. Таким образом на рынке она окажется в огромных количествах, что, собственно, уже и происходит.

Одно дело, когда речь идет о подделке одежды, но будет куда хуже, когда это коснется автокомплектующих или какого-то авиационного оборудования. Достоверно подтвердить, что это оригинальная продукция, в текущей ситуации крайне затруднительно, во многих случаях просто невозможно.

Так что, снимая ограничения на импорт этой продукции, мы рискуем завалить российский рынок поддельными опасными для потребителя товарами. Проблем от этого будет гораздо больше».

В свою очередь, вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова считает механизм параллельного импорта в нынешнем виде неповоротливым. По ее словам, бизнес все время сталкивается с проблемами при попытке расширить список товаров, которые разрешено ввозить таким способом:

«Постоянно требуются согласования с тем, что есть в списке, чего нет. Все время всплывают новые позиции, особенно сейчас, когда многие компании начали, в частности, заниматься производством отдельных узлов, деталей крупных механизмов. Половину из них, допустим, мы в России можем собрать или купить в кооперации, а половину надо завозить. Оказывается, что необходимых наименований в списке параллельного импорта нет, и надо их согласовывать, писать письма в Минпромторг. Все это растягивается на месяцы.

Так что подобная ситуация реально начала тормозить процесс наконец-то начинающегося импортозамещения, когда бизнес пытается здесь разворачивать производство.

В заявлении главы ФАС есть своя логика. Единственное, возникает вопрос — кто и в какой момент будет определять, есть ли на территории России производство этого ввозимого оборудования или нет?

У нас же, к сожалению, не существует такого каталога. Здесь есть риски, что под эту историю начнут поставлять из-за рубежа в том числе и то, что производится отечественными компаниями.

Сам механизм параллельного импорта — это такая тяжелая неповоротливая машина. Идеально было бы, если бы существовал какой-то цифровой каталог, обновляющийся в ежедневном режиме. Но его пока нет. Поэтому главные опасения связаны с тем, как это будет исполнено».

При этом ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о планах властей, наоборот, сократить перечень параллельного импорта, чтобы мотивировать отечественных производителей.

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Александр Рассохин