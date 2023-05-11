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Коммерсантъ FM
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Бизнес качает параллельные права

Импортеры против обновления Гражданского кодекса

Ассоциация параллельного импорта предложила правительству скорректировать рассматриваемый Госдумой законопроект об ужесточении ответственности за нарушение интеллектуальных прав, в том числе в отношении продукции, ввозимой по параллельному импорту. В организации считают необходимым наделить полноценным правом собственности российских импортеров зарубежных товаров. Но эксперты предупреждают, что такое решение может нарушить торговые отношения с дружественными странами и поставщиками.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом, направленным 2 мая Ассоциацией параллельного импорта (создана в июне 2022 года, представляет интересы импортеров зарубежных товаров) премьеру Михаилу Мишустину и посвященным поправкам к Гражданскому кодексу РФ, внесенным в Госдуму 28 апреля группой сенаторов и депутатов. Поправки затрагивают вопросы интеллектуальных прав на продукцию, ввезенную по параллельному импорту: предлагается повысить нижний и верхний предел компенсации (от 50 тыс. руб. до 10 млн руб.) за использование товаров с нарушением интеллектуальных прав.

В ассоциации отмечают, что в проект включены поправки, приравнивающие оригинальные товары к подделкам, в результате чего товары, ввезенные параллельным импортом, подлежат изъятию и уничтожению, а за их оборот допускается взыскание компенсации в размере их двукратной стоимости. Ассоциация предлагает внести в проект изменения, закрепляющие «признание полноценного права собственности российских предпринимателей на приобретаемые ими иностранные товары», то есть защитить права параллельных импортеров.

В ассоциации рассказали “Ъ”, что импортеры уже сталкиваются с трудностями, например, из-за регулярных изменений в перечне товаров для параллельного импорта, который ведет Минпромторг: «Перечень обновляется, и товары, которые исходно были закреплены в нем, могут оказаться удалены». В министерстве пояснили, что перечень «пересматривается при возобновлении или прекращении производства и поставок импортной продукции, масштаб изменений всегда разный». В Госдуме не ответили “Ъ”.

Российские власти легализовали поставку продукции без разрешения правообладателя, так называемый параллельный импорт, в июле 2022 года, после того как ряд вендоров на фоне санкций ограничил поставки в РФ. Первая редакция перечня Минпромторга была опубликована еще до закрепления статуса, в мае (см. “Ъ” от 6 мая 2022 года).

У некоторых компаний, занимающихся параллельным импортом, действительно могли возникать сложности из-за изменения списков, «пока нет единых правил игры», признают в Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей. Но многие участники рынка называют текущий механизм как минимум приемлемым. «Принцип работы с перечнем товаров, которым руководствуется правительство, представляет собой здоровый компромисс, позволяющий соблюдать баланс интересов добросовестных правообладателей, отечественных компаний, насытив рынок товарами»,— считает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

В ЕАЭС действует региональный принцип исчерпания права на товарный знак, когда ввоз товаров под брендом разрешен только с согласия правообладателя, объясняет представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (Samsung, Huawei, «М.Видео», «Яндекс.Маркет» и пр.) Антон Гуськов. Правительство изменило этот принцип, введя список товаров для параллельного импорта, и он «адекватный и достаточно гибкий», полагает эксперт. По мнению господина Гуськова, изменений в сторону полной легализации не нужно, потому что «необходимо защищать компании, которые имеют в стране производство и продолжают постоянные поставки».

Закрепление полноценного права собственности российских предпринимателей на иностранные товары — слишком широкая формулировка, которая может ущемить законные права в том числе и дружественных поставщиков, предупреждает председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич: «Это еще большее обострение ситуации».

Татьяна Исакова, Вадим Красников

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