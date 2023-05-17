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Коммерсантъ FM
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«Контур.Маркер»: доля российского вина в общепите и магазинах за год выросла до 58,3%

За год доля российского вина в ассортименте магазинов и общепита выросла на 6,14%, до 58,34%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Маркет». В сфере общепита показатель увеличился на 6,4%, в рознице — на 3,6%. Положительная динамика связана в том числе с господдержкой и санкциями.

Во втором квартале 2022 года доля отечественных вин росла на 12,7%, в третьем — еще на 0,3%. В четвертом квартале доля российский вин снизилась на 6,7% по сравнению с третьим кварталом. Вместе с тем, на российском рынке снизилась доля вин из топовых стран-импортеров: Франция, Италия, Испания. Общепит в первом квартале 2023 года закупил в среднем на 3,5% меньше импортных вин, чем год ранее.

В сервисе пояснили, что на рост доли российского вина повлияла в том числе поддержка сферы со стороны властей. «Существует федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", выделяются субсидии на закупку посадочного материала, оборудования и других средств производства. В том числе благодаря господдержке в Краснодарском крае 76 виноделен: их число выросло за 10 лет в 3 раза»,— сказала эксперт «Контур.Маркета» для автоматизации общепита Екатерина Березовик.

Как следует из имеющихся у «Ъ» данных участников рынка, отсутствие сложностей с оплатой и простая логистика позволили Грузии стать вторым поставщиком тихих вин в Россию. В первом квартале 2023 года ввоз тихих вин из страны вырос на 49%, до 13,1 млн л, что позволило Грузии потеснить Испанию и приблизиться к лидирующей по импорту Италии.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия саперавилась вином».

Лаура Кеффер

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