Главные новости к утру 17 мая

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил признания России страной—спонсором терроризма. Об этом он заявил на слушаниях в Конгрессе США.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 46 стран-членов Совета Европы создадут «реестр ущерба» для записи потерь и разрушений на Украине в результате российской военной операции.

Австралия отменила саммит четырехстороннего диалога по безопасности Quad в Сиднее. Накануне президент США Джо Байден отказался от планов посетить страну из-за ситуации с госдолгом США.

Провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных Selectel начал подготовку к IPO. Компания проводит встречи с потенциальными инвесторами. Подробнее — в материале «Ъ».

Правительство изменяет таможенный сбор для компаний, ввозящих в Россию электронику, мультимедийное и телеком-оборудование. Под новое регулирование попало 108 групп товаров. Подробнее — в материале «Ъ».

Брокер «Финам» планирует к концу 2023 года обеспечить клиентам доступ к фондовым рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики.

Страны, которые закупают трудопроводный газ в России, выступают против эмбарго на него в рамках 11-го пакета санкций ЕС. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По оценкам ООН, в 2023 году экономика России сократится несущественно, в 2024-м — вернется к низкому росту.

О важнейших событиях 17 мая — в анонсах «Ъ».