«Финам» планирует дать россиянам доступ к акциям Южной Кореи, Бразилии и Мексики

Брокер «Финам» планирует к концу 2023 года дать своим клиентам доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики. Торги там будут доступны только квалифицированным инвесторам. Об этом сообщил президент компании Владислав Кочетков в разговоре с РБК.

«Скорее всего, до конца года кроме Индии появится как минимум один рынок Латинской Америки и, возможно, Южная Корея»,— сказал господин Кочетков. Он пояснил, что в Латинской Америке «Финам» рассматривает Бразилию и Мексику. По его ожиданиям, брокер быстрее сможет выйти на бразильский рынок, так как операции с бразильским реалом уже относительно отлажены.

Владислав Кочетков пояснил, что доступ к торгам получат квалифицированные инвесторы. Операции будут проходить через посредников. По его словам, не везде физически невозможно получить лицензии везде и погружаться в новое регуляторное поле достаточно дорого. По его оценке, до 10% клиентского спроса придется на альтернативные рынки, еще 25% — на американские рынки, оставшиеся 65% — на российский.

Ранее «Финам» предоставил для российских клиентов доступ на частный и публичный рынки в Индии через местного брокера Ashika Group. До введения санкций против России на американский фондовый рынок приходилось около 35% клиентского спроса, еще 60% — на российский, остальные 5% — на европейские.

Олеся Павленко