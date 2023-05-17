Главные анонсы 17 мая

Планируется запуск первых рейсов по маршруту Москва—Тбилиси—Москва авиакомпании «Азимут».

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства РФ. Профильная тема — повышение доступности товаров в новых субъектах России.

В Госдуме пройдет пленарное заседание. В повестке отчет уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о работе за 2022 год.

Правительство Молдавии планирует денонсировать сразу несколько соглашений с СНГ.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет первое слушание по делу пятерых граждан Украины, готовивших, по данным следствия, взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе.

В Санкт-Петербурге специалисты Института истории материальной культуры РАН представят проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, которая была разрушена в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ.

В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу «Роснефти» на решение нижестоящего суда, отказавшего ей в иске к «Транснефти» о взыскании убытков из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба» в 2019 году.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» о взыскании €2,37 млн с финской компании Wartsila Solutions.