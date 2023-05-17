Блинкен не исключил признания России страной—спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал говорить, что госдепартамент никогда не признает Россию — страной—спонсором терроризма. Ранее он говорил, что внесение России в соответствующий перечень может привести к нежелательным последствиям.

Во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США господина Блинкена спросили: «Но вы же никогда не включите Россию в список стран—спонсоров терроризма?». «Никогда не говорите никогда»,— сказал он в ответ (цитата по ТАСС).

В США только Госдепартамент может вносить новые страны в список спонсоров терроризма. Ранее Энтони Блинкен отказывался от этого из-за опасений негативных последствий, в том числе проблем для реализации зерновой сделки. Конгресс США призывал господина Блинкена принять это решение, сенаторы внесли в парламент соответствующий законопроект.

Олеся Павленко