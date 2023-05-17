Politico: ЕС вряд ли включит санкции против трубопроводного газа из России в 11-й пакет

Включение запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза против России маловероятно, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов. По данным газеты, против этого выступают страны, которые до сих пор закупают трубопроводный газ в России.

«Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет»,— сказал один из дипломатов из страны, которая прекратила закупки российского трубопроводного газа. Еще один собеседник Politico сообщил, что 11-й пакет практически готов, и попытка включить в него подобную меру «вряд ли удастся».

До начала военной операции на Украине Россия поставляла почти 40% газа, который необходим ЕС. Сейчас объемы поставок энергоносителя упали до 8%, отмечает Politico. В том числе поставки по газопроводам «Северному потоку» в Германию и по «Ямалу» в Польшу полностью прекратились.

Financial Times сообщала, что G7 и ЕС собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены. В ЕС могут принять аналогичные меры против нефтепроводов.

Подробнее о предложенном эмбарго на поставки нефти — в материале «Ъ» «"Дружба" — "Дружбой", а НПЗ врозь».

Олеся Павленко