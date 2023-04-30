«Киодо»: министры G7 готовы разработать международные стандарты использования ИИ

Министры стран G7 договорились продвигать ответственное использование искусственного интеллекта на фоне рисков злоупотребления и проблем с конфиденциальностью, сообщает Kyodo. Двухдневная встреча глав торговых и цифровых ведомств государств-членов «семерки» проходит сейчас в Японии.

Агентство отмечает, что обсуждение состоялось в связи с тем, что стремительные темпы развития ИИ выявили необходимость в разработке международных стандартов применения соответствующих технологий. В качестве примера Kyodo приводит успех американского ChatGPT, число пользователей которого достигло 100 млн менее чем за три месяца с момента запуска.

«Учитывая, что технологии генеративного искусственного интеллекта становятся все более заметными, мы признаем необходимость в ближайшем будущем оценить потенциал и риски использования этих технологий»,— декларировали участники обсуждения по итогу встречи.

Они также одобрили план действий по «созданию открытых и благоприятных условий для инноваций в области ИИ» и разработке международных стандартов в отношении управления системами с учетом оценки всех сопутствующих рисков.

По данным Kyodo, в совместном заявлении упомянуты пять принципов, которыми должны руководствоваться политики при использовании любых новых технологий. Оговорено верховенство закона, демократии, прав человека и инноваций, а также разработка «надлежащих правовых процедур».

30 марта свыше 1 тыс. ведущих представителей IT-индустрии опубликовали открытое письмо, в котором заявили о необходимости приостановить на шесть месяцев обучение систем искусственного интеллекта в связи с необходимостью разработать протоколы безопасности для работы с этими инструментами.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Нейросети отправляют на каникулы».

Григорий Лейба