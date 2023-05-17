Georgian Airways сообщила о нападках из-за возобновления авиаперелетов в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways сообщила, что после решения о начале полетов в Россию против нее началась «грязная кампания». В своем заявлении авиакомпания подчеркнула, что не является политической организацией и должна «выполнять волю грузинского народа».

«Против авиакомпании начата грязная кампания. Нас незаслуженно "украшают" неприемлемыми эпитетами. Самыми болезненными являются нападки, связанные с нашими патриотическими чувствами. Нас обзывают предателями из-за того, что мы думаем о выполнении рейсов в направлении России»,— сказано в заявлении Georgian Airways в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В заявлении отмечается, что решение о возобновлении воздушного сообщения между странами и отмене визового режима принимают не авиакомпании, а государства. «Мы не являемся политической организацией, исходя из этого, мы не принимаем политических решений. Мы должны выполнять волю грузинского народа»,— сказано в нем.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан. 16 мая Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией. В тот же день компания объявила о начале полетов в Москву с 20 мая, стоимость билетов начинается $345 (27,8 тыс. руб.).

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Олеся Павленко