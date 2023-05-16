Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажу рейсов в Москву

На сайте грузинского авиаперевозчика Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву с 20 мая. Стоимость билетов начинается от $345 (27,8 тыс. руб.).

Первый прямой рейс Georgian Airways будет выполнен 20 мая в 8:00 по местному времени (7:00 мск). Самолет прибудет в московский аэропорт Внуково в 10:15. Рейсы будут выполняться ежедневно. Рейсы из Москвы по расписанию назначены на 11:15 из Внуково.

Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией 16 мая. Разрешение на полеты в Грузию также получила российская компания «Азимут». Разрешение на полеты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси запросили у властей Грузии как минимум четыре российские авиакомпании.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний. Кроме того, с 15 мая был отменен визовый режим для грузинских граждан.

Анастасия Ларина