Мэрские истории

Мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что намерена подать иск о защите чести и достоинства против местного общественника Станислава Чернышевича, издавшего книгу «В постели с врагом» о его якобы произошедшем в 1997 году романе с будущей предпринимательницей и чиновником, которой тогда было 23 года. Градоначальница называет это «оскорбительной ложью и провокацией». Автор книги заверил «Ъ-Черноземье», что уважает госпожу Уваркину «как женщину» и лишь хотел заработать на интересе к ее персоне, но готов предоставить свидетельства отношений в суд. Политологи ждут, что глава Липецка будет жестко бороться за свою репутацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление от имени Евгении Уваркиной о намерении обратиться в суд для «защиты чести и достоинства» было опубликовано вчера вечером в официальном telegram-канале градоначальницы. Она сообщила, что «в социальных сетях появилась мерзкая и грязная информация». «Понимаю, что надо что-то ответить, но здесь даже комментарии излишни. Я уверена, что здравомыслящие люди понимают, что это ложь и провокация. Моя персона в очередной раз используется этим человеком как средство привлечения внимания. Считаю, что это оскорбление не только меня, но и моей семьи, детей. Уверена, липчанам тоже неприятна вся эта грязь и вранье»,— сказано в обращении мэра.

Ответчиком, по данным источника «Ъ-Черноземье» в местной власти, может выступить липецкий общественник, музыкант и предприниматель Станислав Чернышевич. Накануне он дал интервью изданию Mash, в котором рассказал об издании книги о своем якобы имевшем место более 20 лет назад романе с госпожой Уваркиной. Небольшая брошюра получила название «В постели с врагом». После о ее выходе сообщили липецкие паблики и некоторые СМИ.

Станислав Чернышевич вчера сообщил «Ъ-Черноземье», что выпустил книгу тиражом в 500 экземпляров в небольшом липецком издательстве еще в конце 2021 года, а до этого публиковал отдельные главы из нее в своем блоге, который на сегодняшний день заблокирован в РФ. Автор уверен, что госпожа Уваркина познакомилась с материалом задолго до своего вчерашнего заявления, но резонансной «В постели с врагом» стала только накануне, что и заставило мэра прокомментировать книгу публично.

Господин Чернышевич подчеркнул, что не ставил цели навредить своей якобы бывшей знакомой, которую он «очень уважает как женщину». На написание книги его подтолкнули финансовые сложности — ему нужно было выплатить около 130 тыс. руб. долгов за отопление. На него действительно есть ряд открытых исполнительных судебных производств и поданный «Квадрой» иск о взыскании долгов, убедился «Ъ-Черноземье».

«Я очень быстро распродал тираж и смог выручить необходимую сумму. Книгу охотно покупали коллеги Жени из мэрии и ее знакомые. А затем весь оставшийся тираж у меня выкупил один человек. Предполагаю, для того, чтобы никто больше не мог прочитать»,— рассказал автор. Он считает, что сейчас книгой «воспользовались политические враги» мэра, чтобы создать вокруг нее «негативный имидж».

В сети копий «В постели с врагом» нет. Предоставить «Ъ-Черноземье» текст книги или отдельные главы из нее господин Чернышевич отказался, сообщив, что собирается выпустить второй тираж, чтобы закрыть свои остальные долги, и дал издателю обещание не публиковать работу до этого.

Станислав Чернышевич, по его словам, рассказывает в книге историю своих якобы случившихся отношений с Евгенией Уваркиной и «особенности ее личности» в молодости. Они, как сообщил автор, познакомились в одном из баров Липецка в 1997 году, когда будущему мэру было 23 года, а автору книги — 32, затем у них якобы были недолгий роман и несколько совместных предпринимательских инициатив.

«Я поднимаю завесы над некоторыми тайнами, к которым был причастен лично. В них нет ничего оскорбляющего для нынешней семьи Жени. В юности она не была закрытой, как сейчас, наоборот, была болтлива и, как космонавт, стремилась к новым мирам»,— охарактеризовал книгу автор.

Господин Чернышевич заявил, что не верит в серьезность намерений госпожи Уваркиной: «Я уверен, что иск она не подаст. Потому что в этом случае в суде всплывет слишком многое. Лично я тогда буду добиваться, чтобы ее расспрашивали о наших отношениях на полиграфе». Автор книги не смог предоставить «Ъ-Черноземье» совместных фото с будущим мэром Липецка либо копий их писем друг к другу, пояснив, что «это была несерьезная связь».

Но в случае суда пообещал найти «множество свидетелей» из числа своих знакомых.

Политолог Владимир Слатинов полагает, что своим заявлением о подаче иска Евгения Уваркина привлекла к книге больше внимания, чем сам факт ее выхода: «Это тот самый эффект Барбары Стрейзанд. В каком-то смысле это удачно для узнаваемости политика на макрорегиональном и федеральном уровне». С другой стороны, говорит эксперт, таким образом мэр дает понять, что будет «жестко реагировать» на нападки на ее репутацию.

«В Липецке и глава региона, и мэр давно имеют образ эффектных и эксцентричных политиков. Сам губернатор Игорь Артамонов в последнее время стал от него уходить, а с госпожой Уваркиной таких моментов пока не становится меньше. Она то матерится, то лично срезает рекламные баннеры и так далее. Действительно, она самый яркий градоначальник Черноземья! — считает господин Слатинов.— Но, кажется, она осознает, что уже есть некий перебор с эксцентричностью. Поэтому публично анонсированным иском к автору книги дает понять хейтерам, что больше не намерена мириться с ними. Думаю, она будет бороться за то, чтобы скандальных случаев с ней становилось меньше, а ее отношение к имиджу будет более серьезным. Все же она вместе с господином Артамоновым — лицо региона».

Сергей Калашников