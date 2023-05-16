Главные новости за 16 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы от Воронежской области Антона Ткачева к 15 годам заключения.
Обанкротившийся курский тепличный комплекс «Агропарк» могут продать за 1,8 млрд рублей.
Осколки сбитых украинских дронов повредили еще один экскаватор в Суджанском районе Курской области.
Под Воронежем планируют построить завод по производству агрегатов для самолетов МС-21 и Superjet New за 6,4 млрд рублей.
В 2023 году «Квадра» планирует вложить более 1,5 млрд рублей в обновление липецких теплосетей и оборудования.
Российский Красный Крест начнет предоставлять материальную помощь эвакуированным жителям Белгородской области.
В Воронеже на месте хлебозавода №4 планируют построить жилье бизнес-класса на 152 человек.
В первом квартале 2023 года в Воронежской и Орловской области сократился объем ввода жилья, в остальных регионах Черноземья — вырос.
Единоросс Роман Певзнер написал заявление о сложении полномочий депутата горсовета Белгорода.
Нижегородский «Автотехкомплект» поставит в Курск десять электробусов за почти 480 млн рублей.