В 2023 году «Квадра» планирует вложить более 1,5 млрд рублей в обновление теплосетей и оборудования в Липецке

Липецкий филиал генерирующей компании «Квадра» (входит в госкорпорацию «Росатом» через АО «Русатом инфраструктурные решения») в 2023 году планирует направить более 1,5 млрд руб. на модернизацию тепловых сетей и генерирующего оборудования. Об этом сообщила пресс-служба компании. В 2022 году «Квадра» обновила в регионе 19 км теплосетей (в однотрубном исчислении) за примерно 1 млрд руб.

По данным компании, к следующему отопительному сезону энергетики обновят 24,5 км тепловых сетей. Наибольших вложений потребует техническое перевооружение тепловой магистрали от котельной «Привокзальная» до ТК 2-30 — так называемый «Гагаринский коллектор». Работы идут в рамках комплексного развития Липецка, муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» и программы реализации инфраструктурных проектов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры в 2022–2023 годах.

Этот коллектор начали обновлять еще в прошлом году. «Тогда велись работы по реконструкции магистрального трубопровода. В этом году будет выполнен второй этап строительства, в рамках которого будет модернизировано порядка 4 км магистрального трубопровода», — рассказал заместитель управляющего директора — главный инженер филиала Виталий Гордеев. По его словам, в результате качество теплоснабжения улучшится для почти 150 многоквартирных домов, в которых проживают более 20 тыс. человек.

О претензиях липецких силовиков к работе компании читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Квадру" подогревают делами».

Александр Прытков

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