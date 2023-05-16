Единоросс Роман Певзнер решил сложить полномочия депутата горсовета Белгорода

Избранный по 19-му одномандатному округу представитель «Единой России» заместитель директора АО «Уральский хризотил» Роман Певзнер написал заявление в горсовет Белгорода о желании досрочно сложить полномочия. Об этом сообщили в горсовете.

Причины такого решения там не назвали. Заявление Романа Певзнера депутаты рассмотрят на сессии 23 мая. Если оно будет удовлетворено, мандат господина Певзнера останется вакантным до окончания полномочий действующего созыва, отметили в горсовете.

Роман Певзнер является секретарем постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Нового секретаря изберут на очередном заседании комиссии.

Весной полномочия досрочно сложили еще два депутата. В марте единоросс Анатолий Бурик покинул горсовет, так как «коленные суставы не выдерживают депутатской нагрузки». В апреле представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Бочарников решил уйти на муниципальную службу в постоянно обстреливаемый со стороны Украины город Шебекино. Оба депутата были избраны по спискам.

О смене руководства горсовета читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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