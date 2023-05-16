Нижегородский «Автотехкомплект» поставит в Курск десять электробусов за почти 480 млн рублей

Единственным участником торгов на поставку десяти электробусов для муниципального перевозчика «Курскэлектротранс» стало нижегородское ООО «Автотехкомплект» . Это следует Единой информационной системы в сфере закупок.

Компания не стала снижать начальную цену в 478,8 млн руб. Подрядчику необходимо до 15 октября поставить трехдверные и оборудованные для перевозки инвалидов-колясочников электробусы вместимостью не менее 85 человек (в том числе 33 места для сидения). Максимальная скорость транспорта должна составлять не менее 70 км в час. Изначально электробусы оценивались в 437,8 млн, однако эти торги были отменены, а на новых цена контракта выросла на 41 млн.

По данным Rusprofile, ООО «Автотехкомплект» зарегистрировано в Дзержинске Нижегородской области в декабре 2002 года для торговля прочими автотранспортными средствами. Уставный капитал — 30 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 268,4 млн. Управляет компанией индивидуальный предприниматель Любовь Хохлова. Совладельцы — Александр Захарченко (75%) и Игорь Кушнерский (25%). В тех же долях им принадлежит торгующее металлами дзержинское ООО ТД «Мценское литье». В собственности Игоря Кушнерского также нижегородское ООО «Металлоресурс», которое торгует сельскохозяйственным сырьем. Обе компании возглавляет Любовь Хохлова. Александр Захарченко также руководит и владеет московским торговцем автодеталями ООО «Парадавто-М».

С 2021 года «Автотехкомплект» получил девять госконтрактов на 9,8 млрд руб. Курпнейшие из них — на поставку санкт-петербургском «Горэлектротрансу» троллейбусов: два договора на 3,4 и 2,9 млрд руб. В Санкт-Петербург компания также поставляла автобусы большого класса, в Карелию троллейбусы, в Алтайский край — трамваи, в Волгоград — автобусы и троллейбусы. По собственным данным, компания представляет на российском рынке запчастей и сельхозтехники интересы белорусского ОАО «БАТЭ» — управляющую компанию холдинга «Автокомпоненты». С 2020 года года также занимается техобслуживанием и ремонта пассажирской и специальной техники «ведущих российских и белорусских производителей».

Курский губернатор Роман Старовойт 15 мая рассказал, что никто не заявился на поставку автобусом средней вместимости. По его словам, летом 2023 года в городе планировалось выпустить на линии более 200 новых машин такого класса: «К сожалению, есть проблемы у всех заводов. Проведу ряд встреч и переговоров, чтобы понимать, в какие сроки можно поставить указанный парк автобусов, чтобы в этом году реформа, по крайней мере в автобусной части, шла по графику».

О переводе операторов общественного транспорта в Курске на брутто-контракты читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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