В Воронеже подготовили документацию для жилой застройки бывшего хлебозавода №4

Мэрия Воронежа утвердила проект планировки территории, ограниченной улицами Кольцовская, Комиссаржевская, Студенческая и Чайковского площадью 5,91 га для строительства жилого дома по адресу Кольцовская, 15, на месте хлебозавода №4. Это следует из постановления городской администрации. Жилье бизнес-класса рассчитано на 152 человек. Из общей наземной площади дома (10,9 тыс. кв. м) 6 тыс. кв. м займут квартиры, 527 кв. м — офисы. Подземная парковка рассчитана на 76 машиномест. Площадь участка для строительства дома — 3,45 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Девелопер проекта — строительная компания «Акцент» планировала начать возведение восьмиэтажного клубного дома на 80 квартир с лета 2021 года в случае согласования мэрией необходимой документации. Завершить проект предполагается в течение двух лет. Объем вложений в строительство оценивался в 500 млн руб.

Концепцию проекта разработала группа воронежских архитекторов ООО «Жилпроект» под руководством Андрея Тютерева. Напомним, участок под застройку, находившийся в собственности ГК «Тобус» и занятый недавно закрытым цехом хлебозавода, был продан «Акценту» Русской продовольственной компанией. Сумму сделки стороны не называли.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Акцент» создано в 2007 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Директору Анатолию Корчинову принадлежит 91,7%, Олегу Бойко — 8,3%. Финпоказатели с 2015 года не раскрываются.

Владимир Зоркий