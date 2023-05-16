Осколки сбитых украинских дронов повредили еще один экскаватор в Суджанском районе Курской области

В Суджанском районе Курской области пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, беспилотники были остановлены «непосредственно на границе». Однако оба дрона взорвались при падении, их осколки повредили стоящий рядом экскаватор.

В том же Суджанском районе 15 мая украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо был машинист.

Какие еще населенные пункты макрорегиона попадают под украинские атаки — читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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