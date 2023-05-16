Российский Красный Крест начнет предоставлять материальную помощь эвакуированным жителям Белгородской области

Жители Белгородской области, вынужденные покинуть свои дома из-за последствий специальной военной операции, могут рассчитывать на выплаты от Российского Красного Креста (РКК) в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. По данным «Ъ», речь идет о примерно 2 тыс. семей (порядка 5 тыс. человек), эвакуированных из приграничных сел вглубь региона. Ранее подобную помощь организация предоставляла только переселенцам с Украины и новых российских территорий. В случае успеха программы, РКК планирует ее масштабировать на другие приграничные регионы, в том числе, на Курскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Определяя количество нуждающихся в помощи, эксперты РКК опирались на данные правительства региона об эвакуированных пожилых гражданах, семьях, в которых где есть люди с инвалидностью, многодетных и матерях-одиночках. Ранее организация оказывала матпомощь только переселенцам с территории Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В сумме более 300 млн руб. получили уже почти 92 тыс. человек. Как объяснил глава РКК Павел Савчук, запрос на программу по оказанию помощи внутренним переселенцам поступил от самих граждан. Он назвал это «вопросом социальной справедливости». Пока, как отметил господин Савчук, основную поддержку люди получают от органов власти: в пунктах временного размещения их обеспечивают питанием, транспортом, организуют культурную программу, предоставляют возможность получать образование детям. «Наша выплата не носит жизнеспасающий характер, но немного поможет повысить качество жизни»,— считает он.

Подробнее об инициативе организации читайте в материале «Ъ» - «Российский Красный Крест пересмотрел границы».

Владимир Зоркий