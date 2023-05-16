Курский тепличный комплекс «Агропарк» могут продать за 1,8 млрд рублей

Арбитражный управляющий курского ООО «Тепличный комплекс “Агропарк”» Кристина Пономаренко опубликовала положение об определении начальной продажной цены, порядка и условий обеспечения сохранности тепличного комплекса как предмета залога начальной ценой 1,776 млрд руб.

В единый лот входит имущество, находящееся в залоге у АО «Россельхозбанк»: нежилые здания, инженерная инфраструктура, блок зимних теплиц площадью 109 тыс. кв.м. и транспортные средства.

«Агропарк» признан банкротом в сентябре 2022 года. Процедура наблюдения в компании была введена в мае того же года по требованию основного кредитора — Россельхозбанка. В реестр включено 1,2 млрд руб. требований, большая часть из которых — залоговые требования банка.

Компания управляет тепличным комплексом, запущенным в Глушковском районе в 2015 году. Компания вложила 2,2 млрд руб. (с учетом заемных средств Россельхозбанка) в теплицы площадью свыше 10 га и мощностью 6,6 тыс. т продукции в год, в том числе 1,8 тыс. т томатов и 4,6 тыс. т огурцов, а также 220 т салата и зеленых культур. После пуска объекта продукция поставлялась, в частности, в Москву, Санкт-Петербург и Ярославль, а также в курские сети.

«Агропарк» испытывает сложности уже несколько лет. Топ-менеджмент компании говорил, что сначала по неизвестным причинам банк приостанавливал финансирование, а это привело к вводу теплиц в эксплуатацию в 2015 году со множеством недоделок. В 2018 году в компанию был привлечен новый собственник — АО «Тирус», который вложил 500 млн руб. в выкуп сторонних долговых обязательств и устранение недоделок. Обязательства и оборудование были переданы в залог банку. В феврале 2019-го «Агропарк» анонсировал проведение модернизации и возможное строительство второго аналогичного комплекса. Компания подготовила документацию, которая в июне 2019-го была передана в Россельхозбанк. Но тот якобы затянул принятие решения о финансировании. В декабре 2019-го из-за высокой концентрации фитотоксичных газов (сопутствующие продукты сгорания природного газа низкого качества) произошло отравление растений и, как следствие, падение урожайности всего зимнего производственного цикла.

Как представители «Агропарка» вели переговоры с банком о выводе предприятия из кризиса — в публикации «Ъ-Черноземье» «Россельхозбанк забирает овощи».

Владимир Зоркий

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