Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Свердловскую область для встречи с погорельцами

Министр МЧС России Александр Куренков прибыл в Свердловскую область. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым они посетят пострадавшие от пожаров поселки Таежный и Сосьва. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Александр Куренков и Евгений Куйвашев встретятся с местными жителями и пожарными, боровшимися с огнем, а также оценят темпы строительства жилья для погорельцев.

Напомним, глава МЧС посещал Сосьву в конце апреля. Тогда он оценивал, как региональные власти помогали людям, чье жилье пострадало в результате происшествия. По итогам поездки Александр Куренков и Евгений Куйвашев отчитались об обстановке в поселке перед президентом Владимиром Путиным. Глава государства по итогу поручил восстановить сгоревшие дома к отопительному сезону и попросил местные власти работать «без лишней бюрократии».

В Сосьве в результате пожара сгорели более 100 домов, жилье потеряли порядка 400 человек. В результате трагедии погибли два человека. Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб.

Площадь пожара в Таежном достигала 2,7 тыс. кв. м. Известно, что в поселке огнем было охвачено более 20 домов, из которых эвакуировали 27 человек, в том числе трех детей.

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