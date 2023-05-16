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Коммерсантъ FM
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Евро превысил 87 руб. впервые с 4 мая

На открытии торгов на Московской бирже курс евро превысил 87 руб./€ впервые с 4 мая. По состоянию на 7:11 евро растет на 0,39%, до 86,7 руб./€. Доллар дорожает на 0,57%, до 79,6 руб./$. Курс юаня поднялся выше 11,5 руб. впервые с 4 мая.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На прошлой неделе биржевой курс доллара после полуторамесячного перерыва опускался ниже уровня 76 руб./$. Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин связывал укрепление рубля с улучшением динамики экспортной выручки. Аналитики говорили, что на этом фоне курс доллара может вернуться к уровню 74–75 руб./$.

Подробности — в материале «Ъ» «Экспортеры импортировали долларов на биржу».

Лаура Кеффер

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