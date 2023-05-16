Госбанки заняли привычные места

Государственные инвестбанки восстанавливают позиции на рынке организаторов долговых размещений. Согласно рэнкингу Cbonds, по итогам января-марта на первое место вышел «Сбербанк КИБ», потеснив лидера прошлого года Газпромбанк, а «ВТБ Капитал Трейдинг» занял третье место. На фоне потребности компаний рефинансировать рублевый и валютный долг спрос на инвестбанковские услуги сохранится повышенным, считают участники рынка. При этом наряду с эмитентами первого эшелона будет расти активность компаний второго и третьего эшелонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале 2023 года произошли заметные изменения в расстановке крупнейших организаторов размещений на рынке рублевых облигаций. По данным исследования Cbonds, подготовленного по запросу “Ъ”, по итогам первого квартала на первое место по объему рыночных выпусков вышел «Сбербанк КИБ» (SberCIB), который участвовал в организации 27 размещений на сумму почти 86 млрд руб. В то же время Газпромбанк — лидер прошлого года (см. “Ъ” от 30 января) — с показателем 36 выпусков на 64,4 млрд руб. занял второе место. На третью строчку с показателем 57,5 млрд руб. вышел «ВТБ Капитал Трейдинг», хотя в прошлом году компании группы даже не вошли в пятерку крупнейших. В результате БК «Регион» переместилась на четвертое место (42,6 млрд руб.).

Таким образом, инвестбанкам, входящим в группу с крупнейшими госбанками, понадобилось меньше года, чтобы вернуться на лидирующие позиции. До 2022 года инвестбанковские направления Сбербанка и ВТБ поочередно занимали лидирующие позиции, но в прошлом году из-за западных санкций им пришлось перестраивать бизнес-процессы. «Мы сохранили команду и полностью перестроились под работу в новых геополитических реалиях. В результате мы были сфокусированы на всех значимых сделках в первом квартале»,— отмечает управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

В условиях изоляции российского рынка частично изменилась и организация выпусков локальных бумаг. Руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев отмечает, что тенденция последнего времени — это не конкуренция между банками-организаторами, а готовность банков к кооперации и сотрудничеству друг с другом для достижения максимальных результатов, которые ставят перед ними эмитенты. В итоге почти все сделки проводят сразу несколько крупнейших инвестбанков.

И в этом году участники рынка ожидают сохранения высокой активности эмитентов на первичном рынке, в том числе высокого спроса на инвестбанковские услуги. «Эмитенты будут активнее рефинансировать погашающиеся выпуски, и поэтому как минимум рынок не потеряет тех оборотов, которые уже набрал»,— отмечает директор по работе с эмитентами инвестбанка «Синара» Олег Карпеев. Дополнительный стимул рынку может придать стабилизация инфляционных ожиданий и готовность инвесторов к размещениям с длинными сроками (от пяти лет), ожидает Эдуард Джабаров.

При этом основной рост рынка будет происходить за счет компаний первого эшелона, активность которых сохранится на высоком уровне при условии стабильного геополитического фона. Высокой активности этих эмитентов, как считает господин Джабаров, способствует закрытие внешних источников финансирования, относительно стабильная конъюнктура рынка внутри страны. «С начала этого года мы уже увидели ряд дебютных размещений тех эмитентов, которые исторически финансировались на рынке еврооблигаций»,— говорит эксперт. «Возможное императивное требование о замещении выпусков еврооблигаций, на наш взгляд, может придать импульс этому сегменту»,— отмечает Роберт Смакаев.

Участники рынка не исключают появления новых имен из второго и третьего эшелонов. «Новых не с точки зрения дебютантов, а из тех, кто достаточно давно не выходил с размещениями на рынок»,— подчеркивает Олег Карпеев. В частности, он отметил готовящееся на конец мая размещение выпуска облигаций «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»), помимо которого в пайплайне есть еще ряд сделок, о которых пока не могут говорить публично.

Виталий Гайдаев