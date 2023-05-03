Компании заняли под ставку

В апреле корпоративные заемщики увеличили активность на внутреннем долговом рынке. По итогам месяца эмитенты привлекли свыше 500 млрд руб. Повышение происходит на фоне снижения стоимости заимствований и ужесточившейся риторики ЦБ. В ожидании роста ключевой ставки активность эмитентов сохранится и в ближайшие месяцы, которые традиционно были слабыми из-за сезона пониженной деловой активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данных Cbonds, суммарный объем рублевых привлечений компаний в апреле составил почти 526 млрд руб., что более чем вдвое выше результата аналогичного периода 2021 года. Это лучший результат для месяца, предыдущий рекорд был установлен в апреле 2019 года, тогда компании привлекли чуть более 391 млрд руб. «Мы стали свидетелями роста активности со стороны эмитентов в апреле, особенно в конце месяца»,— отмечает руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов.

Основной объем размещений пришелся на компании реального сектора. Они, по оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, обеспечили порядка 54% размещений апреля. Еще почти 42% составили 90 выпусков финансового сектора. «Около 18,3% занял 71 выпуск структурных облигаций, 4,9% пришлось на облигации кредитных организации. Порядка 18,6% пришлось на 10 выпусков различных эмитентов финансового сектора, включая "Дом.РФ" и ИА "Дом.РФ", лизинговые компании и другие»,— уточняет господин Ермак.

Впечатляющие показатели апреля говорят о том, что ключевая ставка и кредитные спреды стабилизировались на приемлемых для заемщиков уровнях, полагает директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин. По итогам апреля доходность ОФЗ, сроком обращения два-три года, снизилась на 25–35 б. п., до 7,7–8,2%. Так низко они не опускались с осени 2021 года. «Финансовые институты, показавшие высокую прибыль в первом квартале, готовы брать риски и активно кредитовать корпоративный сектор, в том числе посредством участия в первичных размещениях облигаций»,— поясняет Павел Винтин.

Активизации эмитентов способствовали опасения возможного повышения ключевой ставки на фоне жесткой риторики ЦБ из-за сильных проинфляционных ожиданий. По итогам пятничного заседания совет директоров Банка России не изменил ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,5%. При этом было не исключено обсуждение ее возможного повышения на следующих заседаниях. «Инфляция сохранялась низкой из-за слабого потребительского спроса, что поддержало финансовые условия на фоне жесткого сигнала ЦБ»,— считает аналитик департамента анализа финансовых рынков Совкомбанка Арсений Автухов. По словам Дениса Леонова, основополагающая мотивация для эмитентов при выходе на рынок — стоимость фондирования, поэтому ДКП Банка России имеет огромнейшее влияние на поведение эмитентов.

В ближайшие месяцы участники рынка не ждут снижения активности эмитентов на рынке долгового капитала, несмотря на сезонное снижение деловой активности. По мнению Арсения Автухова, активность на рынке сохранится до начала цикла повышения ставки, затем число новых сделок снизится. Наряду с инфляцией важным фактором для локального рынка являются растущие геополитические риски. «Это непрогнозируемые риски, которые могут сильно изменить рыночную конъюнктуру как на краткосрочном, так и на среднесрочном горизонте планирования. Мы видим, что многие инвесторы активно следят за новостной повесткой, опасаясь эскалации конфликта весной-летом»,— отмечает господин Автухов.

По мнению финансистов, во втором квартале среди лидеров размещений на первичном рынке облигаций окажутся компании финансового сектора, нефтегазовой отрасли и телеком-отрасли, металлургии и ритейла. Эти эмитенты, по словам Павла Винтина, в большей степени нуждаются в рефинансировании своих текущих обязательств. «Общую картину могут пополнить замещающие облигаций (см. “Ъ” от 28 апреля.— “Ъ”), доля которых продолжит стремительно увеличиваться»,— отмечает господин Винтин. В частности, только «Газпром Капитал» с начала года разместил замещающих облигаций на сумму около $9 млрд.

Виталий Гайдаев